Shenzen, svanisce sogno finale Sharapova

ROMA, 5 GEN - La campionessa russa Maria Sharapova è stata eliminata nella semifinale del torneo di Shenzen dalla 21enne ceca Katerina Siniakova. Svanisce quindi il sogno della finale per la 30enne siberiana di sfidare la numero uno del mondo Simona Halep nella finalissima per la conquista del torneo cinese, un Wta international da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento. Sharapova è stata battuta con il punteggio di 2-6 6-3 3-6. La Halep poco prima aveva battuto in semifinale con il punteggio di 6-1 6-4 in meno di un'ora di gioco la connazionale romena irina-Camelia Begu.