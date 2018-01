Psg prepara offerta per C.Ronaldo

ROMA, 5 GEN - Il Psg sta preparando un altro acquisto choc e l'obiettivo per questa estate, scrive il periodico online 'El Confidential' sarebbe Cristiano Ronaldo. Il club parigino, infatti, approfitterebbe dell'empasse tra l'asso portoghese, che ha chiesto un nuovo aumento, e il presidente del club Florentino Perez, restio ad accordarglielo dopo il ricco rinnovo di appena 14 mesi fa, per convincere il 5 volte pallone d'Oro a venire a Parigi. Per cercare di rendere più economica l'operazione, aggiunge il periodico, il club parigino di Nasser Al-Khelaïfi starebbe cercando di convincere Edinson Cavani a trasferirsi al Bernabeu. Una proposta che potrebbe trovare sponda in Perez che non è un mistero che stia cercando un sostituto di Karim Benzema. L'attaccante uruguaiano, a sua volta, non è più completamente a suo agio a Parigi da quando è arrivato Neymar e potrebbe accettare il cambio di maglia, anche se i giornali spagnoli scrivono come la priorità del club blancos siano Mauro Icardi e Harry Kane.