Giampaolo "Benevento? Punti non contano"

GENOVA, 5 GEN - "In campo con il Benevento scenderanno le motivazioni". Marco Giampaolo non si fida della squadra campana e avverte la Sampdoria in vista della sfida di domani in casa del fanalino di coda del campionato. "La classifica non conta, bisognerà avere la meglio sul piano dell'attenzione. Il Benevento è allenato da un giovane mister che ha tante idee e potrà diventare un tecnico di riferimento nel calcio italiano. È una squadra che gioca tutte le sue partite, sta lavorando sulla mentalità, non è una squadra morta che ha tirato i remi in barca". Giampaolo deve rinunciare all'esterno sinistro difensivo Ivan Strinic mentre potrà contare sul recupero dell'attaccante Duvan Zapata che giocherà al fianco di Fabio Quagliarella. In difesa Vasco Regini è in vantaggio su Nicola Murru per sostituire Strinic. A centrocampo potrebbe esserci una chance per Karol Linetty al posto di Edgar Barreto. Confermati Lucas Torreira e Denis Praet.