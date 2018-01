Talenti Aci Team Italia in pista a Monza

ROMA, 5 GEN - Si terrà venerdì 19 gennaio 2018 presso il Monza ENI Circuit, la Premiazione dei Campioni Italiani del Volante 2017. L'Automobile Club d'Italia dedica una intera giornata ai migliori protagonisti della stagione agonistica da poco conclusa. A fare gli onori di casa, come di consueto il Presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, che si congratulerà con gli esponenti di spicco del motorsport italiano, unitamente ai Presidenti di SIAS Giuseppe Redaelli e AC Milano Ivan Capelli. Lo stesso Sticchi Damiani, presenterà i programmi Aci Team Italia che vedranno l'impegno diretto della Federazione e Pirelli, rappresentata dal Motorsport Racing Manager Mario Isola, al fianco di giovani talenti: il giovanissimo pistard Leonardo Lorandi per la velocità in circuito; Fabio Andolfi, Luca Bottarelli, Damiano De Tommaso ed il neo campione italiano junior e 2 ruote motrici Marco Pollara, per i rally. La Scuderia Ferrari sarà presente con piloti e team impegnati in F1, nelle serie endurance e nel monomarca