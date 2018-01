Golf: da Cipe 2 mln per campo Cavriglia

CAVRIGLIA (AREZZO), 5 GEN - Ammonta a circa due milioni di euro il finanziamento stanziato dal Cipe e destinato all'ampliamento dell'attuale campo pratica per attività di golf di Cavriglia (Arezzo), in località Valle al Pero, dove "sorgerà il più grande campo da golf a gestione pubblica della Toscana". Lo rende noto il Comune di Cavriglia spiegando che l'obiettivo è promuovere il golf come "sport 'popolare'. Il progetto prevede la realizzazione di 9 nuove buche che andranno ad aggiungersi alle 3 attuali dell'impianto, che sorge in parte dell'ex area mineraria. Il progetto è stato presentato in Comune dal Golf club Le Miniere. Nei mesi scorsi, si spiega nella nota, l'amministrazione comunale si è attivata contattando il ministero dello Sport con l'obiettivo di reperire le risorse necessarie per implementare la struttura. Sarà realizzato anche un percorso ciclo pedonale perimetrale all'impianto, a ingresso libero.