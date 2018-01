Rabbia Maran 'abbiamo regalato pareggio'

VERONA, 5 GEN - Arrabbiato. Rolando Maran accetta il verdetto del campo ma sottolinea la la buona prestazione del Chievo. "C'è da rammaricarsi non poco, nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, siamo sembrati intimoriti. Però nella prima parte abbiamo avuto più di un'occasione per raddoppiare e poi ci siamo ritrovati con l'Udinese che ha pareggiato la gara per un nostro regalo. Preoccupato? No, sarei preoccupato se non avessi visto un primo tempo di questo calibro. La squadra nonostante il momento particolare si è messa a giocare contro un'Udinese che veniva da sei vittorie consecutive. Abbiamo concesso qualche ripartenza nel finale e non dovremmo farlo. Però la prestazione é stata positiva". Massimo Oddo ammette: "non siamo scesi in campo nel primo tempo, il Chievo è stato meglio sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico e fisico e cercheremo di capire il perchè in allenamento. Comunque il pareggio ci ha permesso di allungare la striscia positiva''.