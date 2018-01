Sul mercato Peugeot da gara per privati

ROMA, 6 GEN - E' ufficialmente in vendita dal 3 gennaio la nuova 'arma' Peugeot Sport, la 308 Tcr, per i Clienti privati che desiderano cimentarsi nelle gare della categoria "berline turismo internazionali" tipo VLN (Germania), CER (Spagna), CITE (Italia), BGDC (Belgio) ma anche il TCR Italy. La nuova belva della Casa del Leone sfoggia un'importante evoluzione motoristica e, ancor più, aerodinamica. Sono 350 i CV erogati dal THP da 1,6 litri in grado di dare battaglia in diversi campionati europei nel corso del 2018.