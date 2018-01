Dakar: la Peugeot punta alla vittoria

ROMA, 6 GEN - Il Team PEUGEOT Total ha sviluppato una nuova vettura per la Dakar 2018. Sempre dotata di due ruote motrici, la PEUGEOT 3008DKR diventa 'Maxi', per offrire maggiori prestazioni, con i suoi 2,40m di larghezza che le conferiscono ancor più stabilità. Il Dream Team PEUGEOT Total, che ha conquistato 9 vittorie di tappa su 10 nel 2017, rimane invariato per il 2018: Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret, Carlos Sainz/Lucas Cruz, Sébastien Loeb/Daniel Elena e Cyril Despres/David Castera. Questo quartetto di piloti da solo ha conquistato 19 vittorie alla Dakar (auto & moto); quanto alla squadra PEUGEOT SPORT, ha ottenuto 6 vittorie in 7 partecipazioni (1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 2016 / 2017). Per la 40esima edizione della Dakar, gli organizzatori hanno annunciato un percorso particolarmente impegnativo: 5 tappe sulla sabbia in Perù, 3 tappe ad alta quota in Bolivia con un punto culminante a 4.786 metri