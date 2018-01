Chiuso sipario su Giro Italia Ciclocross

ROMA, 6 GEN - Si è chiuso in grande stile il Giro Italia Ciclocross. In concomitanza con il campionato italiano, l'Asd Romano Scotti ha organizzato la premiazione conclusiva dell'edizione invernale 2017/2018. Presenti, al tavolo dei relatori, insieme a Fausto Scotti, anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, il consigliere federale Federico Campoli, i rappresentanti degli sponsor Denis Favretto (Selle Italia) e Stefano Migliorini (Migliorini Gioielli). "Per l'Asd Romano Scotti il GIC è una vera e propria ragione di vita - afferma il presidente Di Rocco - e credo che con questi numeri il movimento possa andare ancora avanti con grande successo. Bisogna dare merito agli organizzatori, che hanno messo in piedi un circuito che ha toccato alcune delle parti più belle d'Italia. Ci auguriamo che il movimento possa continuare a crescere".