Sci: la Shiffrin guida gigante Kranjska

KRANJSKA GORA, 6 GEN - La statunitense Mikaela Shiffrin in 55.08 e' nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora. Seguono la francese Tessa Worley in 55.94 e l'austriaca Stephanie Brunner in 56.38. Miglior azzurra èFederica Brignone, buona 5/a in 56.72 nonostante un errore sul muro finale. Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta atlete, ci sono poi Sofia Goggia 8/a in 56.92, Marta Bassino al momento 16/a in 57.47 e Irene Curtoni 18/a in 57.52. Chiude piu' indietro Manuela Moelgg in 57.64 e vittima di un grave errore sul ripido muro finale mentre stava registrando un ottimo tempo. Seconda manche alle ore 12,30.