Tennis: la Halep vince torneo Shenzhen

ROMA, 6 GEN - Simona Halep apre il nuovo anno vincendo lo "Shenzhen Open", torneo Wta International sul cemento di Shenzhen, in Cina. Nella finale, a causa della pioggia spostata su un campo indoor, la 26enne di Constanta ha superato con il punteggio di 6-1 2-6 6-0, la ceca Katerina Siniakova, n.48 Wta e sesta testa di serie, nonché campionessa in carica. Per la Halep, già a segno in questo torneo nel 2015, si tratta del 16mo trofeo vinto in carriera in 28 finali disputate.