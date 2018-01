Rugby: Pro14, Benetton-Cheetahs 27-21

TREVISO, 6 GEN - Il Benetton Treviso i sudafricani del Toyota Cheetahs per 27-21 (5-9) in una partita del Guinness Pro14 di rugby giocata allo stadio Monigo. I punti del team veneto sono stati segnati da Ioane (1 meta), Faiva (2 mete), Ruzz (1 meta) e Banks (2 trasformazioni e 1 calcio piazzato). Due espulsioni temporanee per i Cheetahs, quelle di van Jaarsveld (54') e Venter (54').