Milan: Bonucci "la svolta nel derby"

ROMA, 6 GEN - "Meglio di cosi' il 2018 non poteva cominciare. Da un po' i compagni insistevano perchè segnassi e finalmente il gol è arrivato. Quel che conta però è lo spirito che abbiamo mostrato nel primo tempo e la voglia di soffrire nel finale". Così il difensore del Milan Leonardo Bonucci, autore del gol vittoria col Crotone. "Gli applausi fanno piacere - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - ma dobbiamo essere noi a conquistare questo pubblico e a ripagarlo del sostegno che ci assicura. Forse c'è stata una svolta nel derby. Vi ha fatto crescere in fiducia e autostima, ci sono tutti gli ingredienti per continuare su questa strada. Le voci su miei 'mal di pancia'? Ho un contratto fino al 2022, intorno al calcio si fanno tante chiacchiere e basta".