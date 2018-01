Inzaghi, bravissimo Immobile,anche altri

ROMA, 6 GEN - "Avevo timore di questa trasferta, ma i ragazzi sono stati bravi nonostante un inizio con qualche difficoltà per merito della Spal. Luis Alberto e Immobile sono stati bravissimi, ma anche gli altri hanno fatto davvero bene. Siamo contenti: ora ci riposeremo e al rientro penseremo al tour de force che ci aspetta". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la cinquina alla Spal con poker di Immobile. "Forse avremmo dovuto avere qualche punto in più, ma tant'è - ha continuato - cercheremo di fare un girone di ritorno migliore di quello di andata, oltre a onorare al massimo la Coppa Italia e l'Europa League che ci vedono pienamente coinvolti". "Il mercato? Con calme e lucidità parleremo con la società e vedremo se si potrà migliorare questo organico. Quanto a De Vrij siamo in attesa degli eventi: lui sa qual è il mio pensiero, per noi è indispensabile. Lui deve stare tranquillo e giocare e se rimarrà saremo contenti".