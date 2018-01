Genoa: Ballardini, vinta gara difficile

GENOVA, 6 GEN - Nel giorno del suo compleanno Davide Ballardini conquista la seconda vittoria consecutiva casalinga e il suo Genoa risale ancora in classifica. Ma il tecnico ravennate non è del tutto soddisfatto. "E' stata una gara difficilissima, e noi seppur con difficoltà ma anche con soddisfazione siamo stati bravi a vincere. Però - ha aggiunto - vista la qualità dei nostri giocatori è giusto che facciamo ancora meglio". "Abbiamo affrontato una squadra che non ha niente a che vedere poco con la classifica che ha e lo hanno dimostrato anche oggi. Erano organizzati, hanno concesso poco e davanti hanno giocatori di gamba ed abilità. Per questo bisognava stare molto attenti perché se concedi spazio ti possono fare molto male".