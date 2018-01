Allegri,Var ha fatto aumentare polemiche

ROMA, 6 GEN - "In ogni partita ci sono episodi contestati, a volte contro e a volte a favore: bisogna solo saper accettare. Le decisioni spettano agli arbitri, il Var è uno strumento che aiuta e gli arbitri sono bravi. E' stato messo per diminuire le polemiche e invece le polemiche sono aumentate, quindi forse siamo noi italiani a cui piace alimentarle". L'allenatore della Juve Massimiliano Allegri interviene sulla polemica del giorno, provocata dalle dichiarazioni 'di fuoco' del presidente del Cagliari Tommaso Giulini dopo la sconfitta dei suoi contro i campioni d'Italia. "In ogni gara ci sono episodi che si contestano - dice ancora Allegri -, io non l'ho mai fatto, altrimenti dovrei tornare indietro e dire che abbiamo preso contro due rigori su due fuorigioco, una volta a favore una volta contro. Io non commento, dico solo che abbiamo vinto una gara difficile contro un buonissimo Cagliari. Posso dire che il Cagliari non meritava di perdere, ma devo ribadire i complimenti ai miei".