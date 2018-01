Giulini ,niente rigore? torneo falsato

ROMA, 6 GEN - "Oggi non possiamo giocarci la partita perché non ci danno un calcio di rigore evidente: spiegateci cosa dobbiamo pensare. È incredibile non vedere una cosa del genere, è assurdo: Calvarese può anche sbagliare, ma Banti al Var non può non segnalarglielo. È una cosa incredibile". Dai microfoni di Premium Sport il presidente del Cagliari Tommaso Giulini si sfoga dopo la fine del match con la Juve e critica pesantemente l'operato dell'arbitro Calvarese e dei suoi collaboratori per il presunto 'mani' di Bernardeschi. "Le spiegazioni che ho chiesto a Calvarese? Purtroppo non sono riuscito a ottenerle - dice ancora Giulini -. Non sono riuscito a capire, soprattutto da chi era al Var. Così non va bene, perché noi ci giochiamo la vita in ogni partita. Siamo bravi e buoni, ma non possiamo rimarcare che il campionato, almeno giù, è falsato. Chiedetelo anche al Crotone, cosa pensa del fallo di mano di Mertens. Quello che non esiste è che Banti non lo manda a rivedere".