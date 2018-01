Nba, volano Golden State e Boston

ROMA, 7 GEN - Continua senza soste la corsa di Golden State Warriors e Boston Celtics in vetta alla Nba. Nelle partite dell'ultimo turno, i Warriors hanno battuto 121-105 i Los Angeles Clippers, grazie anche a uno spettacolare Steph Curry che ha messo a segno 45 punti. I Celtics hanno invece superato 87-85 i Brooklyn Nets, miglior marcatore Kyrie Irving con 21 punti. Successo anche per i Cleveland Cavaliers sugli Orlando Magic con il punteggio di 131-127, e Lebron James miglior realizzatore con 33 punti. Nelle altre cinque gare della notte, da segnalare il successo casalingo dei Detroit Pistons sugli Houston Rockets per 108-101, e il pesante ko esterno dei Chicago Bulls, sconfitti dagli Indiana Pacers per 125-86. In classifica, Boston Celtics al comando nella Eastern Conference con 33 punti, mentre Golden State guida con 32 la Western Conference.