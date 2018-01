Successo n.52 per Hirscher a Adelboden

ADELBODEN (SVIZZERA), 7 GEN - L'austriaco Marcel Hirscher ha vinto anche lo slalom speciale di Adelboden in 1.50.94. A 28 anni e' il suo 52 /o successo mentre con 874 punti e' sempre più' solo al comando della classifica generale e punta alla conquista della sua settima coppa del mondo consecutiva. Secondo l'altro austriaco Michael Matt in 1.51.07 e terzo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.51.19. Miglior azzurro e' stato il trentino Stefano Gross 6/o in 1.52.37. Poi ci sono Patrick Thaler 21/o in 1.53.80 e Manfred Moelgg 25/o in 1.54.18 e vittima di una grave errore. La coppa del mondo resta in Svizzera e si passa nella vicina Wengen dove da venerdi' a domenica, ai piedi della parete nord dell'Eiger, sono in programma una combinata, la piu' lunga discesa del mondo sulla pista Lauberhorn ed uno slalom speciale. Tra le donne continua l'inarrestabile cavalcata della statunitense Mikaela Shiffrin che in 1.43.50 ha vinto anche lo slalom speciale di cdm di Kranjska Gora.