Biathlon: azzurri staffetta d'argento

ROMA, 7 GEN - Secondo posto dell'Italia nella staffetta maschile di Oberhof che ha chiuso il fine settimana di Coppa del mondo sulla pista tedesca. Il quartetto composto da Thomas Bormolini/Lukas Hofer/Dominik Windisch/Thierry Chenal) si è piazzato alle spalle della Svezia con un distacco di 1'10"8 in una giornata condizionata dalla nebbia, che ha costretto gli atleti a forzare al poligono con il risultato di commettere numerosi errori. Invece gli azzurri hanno gestito al meglio riducendo al minimo gli errori e chiudendo con appena due giri di penalità, dimostrando che le prove a squadre sono un punto forte del gruppo. Erano sei anni che l'Italia non saliva sul podio in questa specialità, e proprio a Oberhof nel gennaio 2012, quando si imposero Christian De Lorenzi, i fratelli Dominik e Markus Windisch e Lukas Hofer. Terzo posto per la Norvegia a 2'04"9, seguono Russia, Francia, Germania e Svizzera.