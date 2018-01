Pastore 'allontana' l'Inter: amo il Psg

MILANO, 07 GEN - "Amo Parigi, amo il Psg, non farò mai niente di male a questo club. È come la mia famiglia… Ho dovuto affrontare dei problemi personali. Sono stato il primo a credere in questo progetto e credetemi, gli ero fedele e lo sarò sempre. Non cambierò!". L'attaccante del Psg Javier Pastore, intercettato da Yahoo Sport France, spiega così la sua assenza alla ripresa degli allenamenti della squadra parigina. Pastore, che aveva aperto ad un ritorno in Italia, è stato accostato all'Inter che starebbe cercando un rinforzo in attacco.