Cagliari su scusa con Matuidi

ROMA, 7 GEN - Il Cagliari, anche se non direttamente coinvolto, si scusa con lo juventino Blaise Matuidi per gli insulti razzisti di cui è stato fatto oggetto durante la partita di ieri fra la squadra sarda e quella di Massimiliano Allegri. Il giocatore della Juve se n'era lamentato sulla propria pagina Facebook. Così il club con un lungo tweet in francese replica con queste parole: "tu sei un giocatore enorme. Un esempio per i giovani. Desideriamo scusarci con te se sei stato insultato alla Sardegna Arena per il colore della tua pelle. Il razzismo non ha nulla a che vedere con il popolo sardo. Solamente l'ignoranza può spiegare certi comportamenti. Rispetto".