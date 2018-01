Atp-Wta: Nadal e Halep restano in testa

ROMA, 8 GEN - Rafael Nadal si conferma al comando del tennis mondiale maschile per la 21/a settimana. Lo spagnolo ha 995 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer, terzo posto per il bulgaro Grigor Dimitrov che precede il tedesco Alexander Zverev. Completano la top ten l'austriaco Dominic Thiem, il croato Marin Cilic, il belga David Goffin, lo statunitense Jack Sock, lo svizzero Stan Wawrinka (fermo dall'estate scorsa per il problema a un ginocchio) e lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Fabio Fognini, stabile al 27/o posto, si conferma n.1 azzurro. Due posti in meno per Paolo Lorenzi, 45/o, uno in più per Thomas Fabbiano 72/o,. Per quanto riguarda il ranking femminile, 14/a settimana in vetta per Simona Halep: la romena, che ha consolidato il primato grazie al successo al torneo di Shenzhen, ha 330 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki che ha tolto la seconda posizione alla spagnola Garbine Muguruza. Francesca Schiavone è tornata ad essere la prima delle azzurre: la milanese perde però 4 posizioni ed è 96/a.