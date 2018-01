Open Australia, forfait Azarenka

MELBOURNE, 8 GEN - La disputa legale per la custodia del figlio Leo (di poco più di un anno) ha costretto Victoria Azarenka a dare forfait agli Open d'Australia. L'assenza della bielorussa, ex numero 1 del mondo, è stata resa nota su Twitter dagli organizzatori del primo Slam dell'anno, che inizia lunedì prossimo a Melbourne. Azarenka, che in Australia ha vinto nel 2012 e nel 2013, non gioca dal torneo di Wimbledon della scorsa estate, quando fu sconfitta da Simona Halep al quarto turno. Nella classifica Wta è precipitata al 208/o posto. Il suo rientro era previsto già a Auckland, in Nuova Zelanda, la scorsa settimana, ma si era ritirata. Certa a Melbourne anche l'assenza di Serena Williams, campionessa in carica, che non si sente pronta al rientro a quattro mesi dalla nascita della prima figlia.