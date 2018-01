Golf: Sentry Tournament, trionfa Johnson

ROMA, 8 GEN - Uno straripante Dustin Johnson si aggiudica il Sentry Tournament of Champions. A Kapalua, nell'isola hawaiana di Maui, l'attuale numero uno al mondo ha annientato una concorrenza di livello assoluto. In un torneo che ha visto scendere sul green del Plantation Course (par 73) tutti i vincitori del PGA Tour 2017. Una vera dimostrazione di forza quella dell'americano, che ha chiuso la sua prova mostruosa in 268 (69 68 66 65, -24), con addirittura 8 colpi di vantaggio su Jon Rahm (-16). Medaglia d'argento per lo spagnolo e di bronzo per lo statunitense Brian Harman (-15). Ai piedi del podio virtuale il giapponese Hideki Matsuyama, 4/o (-14) al fianco di Pat Perez e Rickie Fowler. Ha terminato al 9/o posto, invece, Jordan Spieth (-12). Solo 22/o Justin Thomas (-4). Al terzo posto della classifica mondiale, campione uscente, lo statunitense ha dimostrato uno stato di forma deludente.