Murray operato all'anca, tornerò presto

LONDRA, 8 GEN - Andy Murray si è sottoposto ad un'operazione chirurgica all'anca, ma spera di tornare in campo nel giro di sei mesi. L'intervento, che si è svolto a Melbourne, si è reso necessario dopo il peggioramento delle condizioni fisiche dello scozzese, ex numero uno al mondo. Ormai fermo da luglio, dall'eliminazione a Wimbledon, Murray, 30 anni, non ha però alcuna intenzione di ritirarsi. "Non ho ancora finito di giocare a tennis - le parole di Murray alla BBC - Sono molto ottimista sul mio futuro, torneò a giocare ai più alti livelli. L'operazione è andata bene. Ma riprenderò solo quando starò davvero bene".