Figc:Gravina, azzerare singole posizioni

ROMA, 8 GEN - "Un candidato unico per la Figc? Non lo so, bisogna prima azzerare le singoli posizioni. Abbiamo bisogno di riscoprire il senso di umiltà da parte di ognuno di noi". Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, entrando nella sede della Figc per partecipare al Consiglio federale. "Mi sono fatto promotore di un incontro partecipato tra tutte le componenti: vediamo cosa tireremo fuori", ha aggiunto Gravina.