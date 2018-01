Sci, pass olimpico sicuro per 10 azzurri

ROMA, 8 GEN - Le Olimpiadi di PyeongChang cominciano tra un mese ma solo a inizio febbraio si conoscerà ufficialmente la composizione della squadra azzurra di sci alpino. E' la scelta dei vertici Fisi che hanno deciso dare maggior importanza alla forma dell'atleta più che a risultati magari conseguiti a inizio stagione. Già ora si hanno dei nomi sicuri - una decina, 6 della squadra maschile e 4 della femminile - circa la metà dei possibili convocati (massimo consentito è 22). Le prime certezze vengono dalla velocità uomini con il terzetto jet altoatesino formato da Dominik Paris Peter Fill e Christof Innerhofer. per lo slalom hanno il pass assicurato Stefano Gross e Manfred Moelgg, il quale ha poi un posto fisso in gigante insieme con Luca De Aliprandini. Tra le donne certe nelle discipline veloci Sofia Goggia e Federica Brignone come supergigantista. A loro si aggiunge come molto probabile Johanna Schnarf, Nelle discipline tecniche ci sono di certo ancora Brignone e Goggia nel gigante. Poi ci sarà anche Manuela Moelgg.