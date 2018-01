Figc: Gravina, candidato unico lontano

ROMA, 8 GEN - "Candidato unico? È un'ipotesi lontana, ci stiamo lavorando, stiamo cercando di smussare alcuni angoli per trovare argomenti in comune ma non c'è molto per essere ottimisti". Così il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, dopo la riunione politica tra componenti seguita al consiglio federale della Figc. Oggetto della discussione, le elezioni in programma il 29 gennaio. Oltre a Gravina e Tommasi, potrebbe candidarsi anche il n.1 della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, anche se per alcuni il nome che metterebbe d'accordo tutti sarebbe un esterno all'attuale governance: "Un quarto candidato? Adesso non rasentiamo il ridicolo - tuona Gravina - credo che due sia il numero ideale. La candidatura di Tommasi è già posta, spetterà a me e a Sibilia convincerlo a fare un passo indietro, oppure spetterà a noi due fare altre valutazioni. Siamo rimasti d'accordo di incontrarci a Firenze giovedì per fare l'ultimo punto. "La Lega di A è un fattore determinante, infatti ci rivedremo dopo la loro assemblea di mercoledì".