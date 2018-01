Dopo Coutinho Barca pensa alla difesa

ROMA, 8 GEN - Dopo aver sistemato l'attacco, il Barcellona pensa adesso a sistemare anche la difesa che rimarrà orfana di Javier mascherano. L'obiettivo dichiarato è il colombiano Yerry Mina e, secondo la stampa spagnola entro uno-due giorni tutto dovrebbe essere chiarito. Barcellona e Palmeiras hanno infatti già un principio di accordo per il trasferimento del giocatore per 12 milioni di euro, ma l'accordo non è ancora completamente chiuso. Domani dovrebbe essere in programma una riunione per definire il futuro del giocatore e "Mina - scrive 'Marca' - potrebbe viaggiare già domani a Barcellona per essere presentato nelle prossime ore. Tutto dipenderà dall'esito dell'incontro in corso". Il club azulgrana aveva strappato un'opzione di acquisto sul giocatore di 9 mln per l'estate ma la partenza di Mascherano ha accelerato l'operazione: il Palmeiras ha chiesto inizialmente 14 milioni e dopo i negoziati degli ultimi giorni, l'accordo sarebbe stato trovato a 12 milioni.