Atletica: domani al via 'Scuolaincorsa'

ROMA, 9 GEN - Ai nastri di partenza "SCUOLAINCORSA, un Trofeo, ideato dagli organizzatori della RomaOstia, riservato ai ragazzi delle scuole romane, che si cimenteranno domani 10 gennaio sulla prima prova di cross al Parco degli Acquedotti. Una seconda prova in pista è prevista per il 7 marzo 2018. La gara è riservato ai ragazzi del primo triennio delle scuole superiori: in particolare sono stati coinvolti 6 Istituti romani dislocati nei diversi Municipi in modo da coprire il territorio cittadino, al fine di avvicinare i ragazzi all'attività fisica ed all'atletica leggera in particolare. Gli Istituti coinvolti sono: Istituto Tecnico e Liceo Scientifico Biagio Pascal, Liceo Scientifico Statale Cavour, Istituto Superiore Enzo Ferrari, Istituto Tecnico Commerciale da Verrazano, Liceo Immanuel Kant, Istituto Tecnico Agrario Garibaldi. Il GS Bancari Romani, già noto al mondo della corsa su strada come organizzatore della RomaOstia, si è fatto carico di tutte le spese della manifestazione