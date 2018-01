Wta Sydney, domani Giorgi sfida Kvitova

ROMA, 9 GEN - Un'altra avversaria "eccellente" per Camila Giorgi nel secondo turno del "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 733.900 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Australian Open (l'altro è Hobart). Dopo aver eliminato con un secco 6-3 6-0 la statunitense Sloane Stephens, numero 13 Wta e sesta testa di serie, campionessa agli ultimi Us Open la 26enne marchigiana, passata attraverso le qualificazioni sfida domani per un posto nei quarti la ceca Petra Kvitova, numero 29 Wta, vincitrice dell'edizione del 2015. La 27enne mancina di Bilovec si è aggiudicata in due set l'unico precedente con la Giorgi, disputato in Fed Cup nel 2014.