Auto: la Clio Cup chiude al Paul Ricard

ROMA, 9 GEN - Sarà il circuito del Paul Ricard ad ospitare il conclusivo appuntamento della Clio Cup Italia 2018. Con la tappa francese si definisce pertanto il calendario della stagione che prenderà il via il 7 e 8 aprile dal Mugello e che si articolerà su sette doppi round (14 gare in totale), di cui sei in Italia e uno appunto all'estero. Ancora una volta il monomarca riservato alle veloci RS 1.6 turbo approderà su alcune delle piste più importanti e ricche di fascino del panorama tricolore. Ciliegina sulla torta sarà l'epilogo di Le Castellet, nel medesimo fine settimana che vedrà anche disputarsi la Finale Internazionale aperta ai principali protagonisti delle varie serie che si disputano con la stessa vettura in differenti paesi. La Clio Cup Italia riaccenderà dunque i motori fra tre mesi esatti in Toscana, per poi affrontare nell'ordine i successivi appuntamenti di Misano (5 e 6 maggio), Vallelunga (2 e 3 giugno), Monza (30 giugno/1 luglio), Imola (15 e 16 settembre) e nuovamente Misano (20 e 21 ottobre).