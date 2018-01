Malagò, idea tregua olimpica formidabile

ROMA, 9 GEN - L'idea di far sfidare le due Coree insieme con due bandiere diverse sarebbe un bel segnale, considerato che tutto il resto del mondo non è riuscito a venire a capo di questo problema''. Così il presidente del Coni, Giovani Malagò, sul riavvicinamento delle due Coree in vista delle Olimpiadi invernali di PyeongChang: "l'idea della tregua olimpica - sottolinea Malagò in un'intervista a InBlu Radio, la radio della Cei - è veramente formidabile, consente di avere elementi di non belligeranza durante tutta la manifestazione".