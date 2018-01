Malagò,mai spedizione azzurra così forte

ROMA, 9 GEN - "Noi a queste Olimpiadi siamo presenti in tutti gli sport tranne che per l'hockey su ghiaccio. Su 102 discipline abbiamo ottenuto il pass per disputare le gare in 95. Non abbiamo mai avuto una spedizione numericamente così forte. Ovviamente Torino a parte perché il Paese ospitante è qualificato di diritto a tutte le discipline". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alle Olimpiadi invernali che si terranno in Corea del Sud dal 9 al 25 febbraio. "Oggi andare alle Olimpiadi - ha aggiunto Malagò - è diventato complicato, quasi come vincere una medaglia. In certe discipline per qualificarsi ci sono dei criteri selettivi molto complessi. Per cui ragazzi e ragazze sono massacrati per ottenere il pass olimpico. Noi oggi abbiamo molte frecce al nostro arco per andare a medaglia. Non sono assolutamente scaramantico. Il sogno è arrivare in doppia cifra, è chiaro che il sogno più grande è vincere l'oro".