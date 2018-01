As, Real Madrid punta Eden Hazard

ROMA, 9 GEN - Eden Hazard potrebbe essere il vero obiettivo del Real Madrid per il mercato invernale o per quello estivo. Come riporta il quotidiano sportivo spagnolo, il club campione d'Europa e del mondo è da tempo in contatto con il 27enne giocatore belga del Chelsea che non ha ancora accettato le due offerte di rinnovo da parte del suo club attuale. Nelle intenzioni di Hazard ci sarebbe l'obiettivo di raggiungere il Real Madrid al più tardi entro questa estate se non già in questa sessione di mercato invernale.