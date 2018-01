Canoa, droga avversario per batterlo

TOKYO, 9 GEN - Per impedire di essere superato e mancare la qualificazione ai campionati nazionali di canoa ha preparato una bibita con una sostanza vietata e l'ha servita all'avversario prima della gara. E' successo in Giappone, dove il canoista 32enne Yasuhiro Suzuki, ha ammesso di aver 'drogato' con uno steroide anabolizzante il compagno più giovane e più in forma di lui alle competizioni di sprint, svoltesi lo scorso settembre I due canoisti erano tra i principali contendenti a rappresentare il Giappone alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, e già compagni di squadra ai Mondiali di canoa dell'anno scorso, nella Repubblica Ceca. Secondo le indagini della Federcanoa giapponese - che adesso preme per la sua radiazione - il tentativo di Suzuki di fare squalificare l'avversario concorrente non è stato il solo caso antisportivo che lo ha visto protagonista. Altri episodi includono il sabotaggio degli equipaggi dei concorrenti e il furto degli attrezzi di allenamento degli avversari.