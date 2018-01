Tennis: Starace, 'oggi fatta giustizia'

ROMA, 9 GEN - "Sto bene, oggi è un giorno importante. Giustizia è fatta dopo un percorso molto lungo ed anni durissimi. Sono strafelice, non ci sono altre parole'': Potito Starace commenta così l'assoluzione da parte del tribunale di Cremona sua e di Daniele Bracciali dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. 'Sono stato assolto due volte dalla giustizia sportiva ed infine anche da quella ordinaria - aggiunge l'ex tennista campano -. Resta tanto amaro in bocca perché ero in attività ed avevo una discreta classifica quando è successo il tutto. Alla fine del 2014 la mia carriera si è fermata. Io sapevo di essere innocente ed ho solo aspettato questo momento, sapendo che sarebbe finita così, ma questi tre anni che ho perso nessuno però potrà ridarmeli". Sul suo futuro Starace aggiunge: "Adesso ho un'accademia a Roma, ma non credo che riprenderò l'attività agonistica. Ho 36 anni, dovrei ricominciare da zero e non penso di potercela fare".