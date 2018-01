6 Nazioni, 34 convocati per raduno

ROMA, 9 GEN - Sono 34 i giocatori convocati dal ct dell'Italrugby Conor O'Shea per il raduno di preparazione al 6 Nazioni e che si svolgerà presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma dal 21 al 24 gennaio. O'Shea conferma il blocco di giocatori utilizzati nei test match di novembre e ritrova il flanker delle Zebre Maxime Mbandà, il seconda linea George Biagi e l'apertura del Benetton Tommaso Allan, fermi in autunno per infortunio. "Sono consapevole che saremo giudicati sulla base dei risultati - ha detto O'Shea, al suo secondo 6 Nazioni sulla panchina della Nazionale - ma sappiamo bene tutti del livello di gioco con cui andremo a confrontarci e delle sfide che ci attendono in ogni partita, a cominciare dall'affrontare la seconda e la terza squadra del ranking mondiale nell'arco di sei giorni nelle prime due giornate". Al termine del raduno verrà ufficializzata la lista dei 31 selezionati per le due giornate del torneo contro Inghilterra (Roma, 4 febbraio) e Irlanda (Dublino, 10 febbraio).