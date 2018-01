Milan a Sala, decisione dopo valutazioni

MILANO, 9 GEN - Botta e risposta fra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il Milan sulla questione stadio. "Stiamo dando al Milan la disponibilità delle aree che reputiamo adatte. In particolare nella parte sud-est, Rogoredo, Porto di Mare. Credo che il Milan abbia bisogno ancora di 2-3 mesi di riflessione, poi bisogna arrivare a una sintesi", ha spiegato Sala a Sky. "Il club non ha mai manifestato il desiderio di lasciare San Siro", ha reagito il Milan, precisando di "ritenere importante pensare per il proprio futuro di giocare in uno Stadio di proprietà, non in coabitazione con altre squadre" e di aver avviato "di concerto con l'Amministrazione comunale una serie di incontri di analisi e di valutazioni delle aree disponibili sul territorio, tenendo in debita considerazione il valore dello Stadio di San Siro e le eventuali ipotesi di riqualificazione del medesimo. Solo alla conclusione di questo percorso - la tesi del Milan -, le parti coinvolte potranno esprimere una valutazione compiuta ed assumere eventuali decisioni".