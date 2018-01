Cdm sci: Schild in testa slalom Flachau

FLACHAU (AUSTRIA), 9 GEN - L'austriaca Bernadette Schild in 55.61 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Flachau. Al momento è seconda, in 55.98, la statunitense Mikaela Shiffrin, dominatrice della disciplina che per una volta ha manifestato una qualche incertezza nella sciata. Miglior azzurra, dopo la prova delle prime trenta atlete, e' la valtellinese Irene Curtoni con una buona sesta posizione in 57.65. Più indietro la trentina Chiara Costazza, al momento 13/a in 58.24, mentre è in forte ritardo Manuela Moelgg, staccata di quasi quattro secondi dalla migliore.