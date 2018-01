André Gomes vuole lasciare il Barcellona

ROMA, 9 GEN - Il matrimonio fra André Gomes e il Barcellona sembra ormai agli sgoccioli. Il centrocampista portoghese, che da quando è stato acquistato dal Valencia non è riuscito a trovare posto fra i titolari, punta a trasferirsi in una squadra in grado di valorizzarlo. Il desiderio di trovare posto fra i convocati della Nazionale portoghese per i Mondiali in Russia, e la voglia di giocare, potrebbero far pendere l'ago della bilancia verso un addio al club blaugrana, malgrado i rapporti con l'allenatore Ernesto Valverde siano comunque buoni. In estate era stata la Juve a farsi avanti per il centrocampista.