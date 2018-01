Calciomercato Serie C: arriva Caccavallo, ma il Catania sogna Litteri e Saraniti

Il Catania sta pensando a rafforzare ancora l’attacco. Non è detto che riesca perchè le insidie del mercato sono notevoli, ma l’impegno quotidiano non manca. Lo Monaco e il direttore sportivo Argurio stanno facendo di tutto e di più. E ieri sera è emersa un’indiscrezione che, se diventasse trattativa, metterebbe davvero il Catania in prima fila nella lotta al vertice.

Per farla breve, i dirigenti stanno cercando due attaccanti e non di poco conto. In questo modo l’assetto offensivo verrebbe rivoluzionato. Se dovessero partire Ripa, che ha richieste (ma non è detto: proprio ora ha ingranato e potrebbe tornare utile in alternativa o insieme a Curiale) e Russotto (corteggiato in Serie B: anche in questo caso si tratterebbe di un distacco doloroso e non si sa fino a che punto conveniente) il Catania avrebbe già le idee chiare su come sostituirli.

I nomi che circolano non sono limitati al solito Perez dell’Ascoli che sembra più un tormentone valido per tutte le stagioni, ma poi non arriva in Sicilia. La novità riguarda due calciatori capaci di fare la differenza: uno è l’attuale capocannoniere del girone, quell’Andrea Saraniti che ha segnato nove gol con la maglia del Francavilla Fontana e che sarebbe tentato da una svolta in carriera, approdando a una squadra di primissima fascia.



Andrea Saraniti

Saraniti, palermitano d’origine, in Sicilia ha vestito le maglie di Adrano, Akragas, Ragusa, Messina, mentre nella stagione scorsa era a Vibo. E proprio al presidente del calabresi, l’etneo Pippo Caffo di Santa Venerina, la scorsa stagione fu richiesto il giocatore. Ma l’affare non decollò. Adesso Saraniti potrebbe davvero fare al caso del Catania che, da questo punto di vista, sta in religioso silenzio smentendo di tutto e di più.

L’altro nome? Quello del catanese Luca Litteri, altro esterno d’attacco che è cresciuto nel vivaio della San Pio X, poi è passato al Giarre, è transitato dall’Inter (vinse il campionato Primavera e il Viareggio giocando con Balotelli e Destro: 11 reti segnate nella seconda stagione) per vestire le maglie di Slavia Praga (una partita giocata in Europa League), Vicenza, Salernitana, Ternana, Entella, Latina e, appunto, Cittadella dove nella stagione scorsa ha messo a segno 13 reti, in questa stagione ne ha firmati 5 in 19 partite.

In avvio di stagione si ipotizzò un suo arrivo, ma il ragazzo - a scadenza - non fu giustamente mollato dal Cittadella nonostante un ingaggio alto che lievitò anche in considerazione dei 13 gol messi a segno in B.

Adesso, se le voci fossero vere, Litteri sarebbe di fronte a una scelta strategica. Di calcio e di vita. Accettare Catania, club della sua città (è nato nel quartiere Civita) in cui non ha mai giocato? O a 29 anni vorrà ancora tentare in Serie B di farsi spazio?



Giuseppe Caccavallo

Il Catania, poi, deve capire se è il caso di cedere Ripa e Russotto. In ogni caso, a proposito di punte, andranno via Correia e Rossetti per giocare altrove. Il primo sarà restituito all’Inter. Su Rossetti ci sono molti club di C pronti a tesserarlo (s’era detto il Catanzaro). E, poi, c’è sempre Calil da piazzare. Il Monza aspetta, ma non sarà disposto a farlo in eterno.

Andrà via anche il giovane difensore Lovric per giocare altrove, non è detto che possa tornare Barisic che da Andria potrebbe spostarsi al Monopoli per giocare di più, anche se alla squadra rossazzurra servono under di livello per far fronte a emergenze o a esigenze tattiche.

Intanto, come detto, Caccavallo è già al Village: l'esterno napoletano ha firmato un contratto che lo legherà per sei mesi alla società rossazzurra. E, nonostante un recente infortunio, è già totalmente recuperato e pronto per scendere in campo domenica nell'amichevole del Massimino contro il Sion,