Tennis: Sydney, Giorgi elimina Kvitova

ROMA, 10 GEN - Un'altro "scalpo eccellente" per Camila Giorgi nel secondo turno del "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 733,900 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open (l'altro è Hobart). La 26enne di Macerata, numero 100 del ranking Wta, passata attraverso le qualificazioni, ha sconfitto per 76(7) 62, in un'ora e 54 minuti di partita, la ceca Petra Kvitova, numero 29 Wta, vincitrice dell'edizione del 2015 del torneo. Debutto positivo per la prima favorita del torneo, la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del ranking mondiale, che dopo la prematura uscita di scena a Brisbane ha chiesto ed ottenuto una wild card: la 24enne nata a Caracas ha sconfitto per 63 76(6) l'olandese Kiki Bertens, numero 32 Wta. Ai quarti anche polacca Agnieszka Radwanska, numero 28 del ranking mondiale che si è imposta per 76(4) 60 sulla giovane statunitense Catherine Bekllis, numero 56 del ranking mondiale, passata attraverso le qualificazioni