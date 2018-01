Djokovic ritorna in campo e batte Thiem

ROMA, 10 GEN - Dopo sei mesi di stop Novak Djokovic è tornato in campo al "Kooyong Classis", tradizionale esibizione che precede gli Australian Open, al via lunedì prossimo. Il serbo ha sconfitto per 6-1 6-4 l'austriaco Dominic Thiem e non ha nascosto la sua gioia per essere tornato a giocare. "Non ho mai pensato che non sarei riuscito a tornare - ha detto il 30enne di Belgrado, attualmente numero 14 del ranking mondiale - "Non mi è mai passato per la mente. Ho fatto del mio meglio per tornare e sono davvero felice. Non riesco a smettere di sorridere dentro e fuori dal campo: amo questo sport. Avevo bisogno di una pausa: questo stop si è verificato al momento giusto. Ho avuto un secondo figlio ed ho avuto molto più tempo per stare con la mia famiglia. Ora mi sento molto bene". Anche il gomito destro sembra a posto: "Sono soddisfatto soprattutto del servizio, che era il grande punto interrogativo a causa dell'infortunio. E' stato un ottimo incontro: il rientro mi ha dato sensazioni positive''.