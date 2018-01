'Giochi targati Rai finestra su mondo'

ROMA, 10 GEN - "Sarà una grande finestra sul mondo, sugli sport del ghiaccio e della neve. Un racconto a 360 gradi, anche con uno sguardo sulla situazione diplomatica tra le due Coree. Quattro anni fa la Rai non trasmise i Giochi di Sochi, abbiamo voluto riparare a quel vulnus con questa scelta. La Rai c'è, il servizio pubblico anche, e questo è motivo di grande orgoglio. Noi una piccola medaglia l'abbiamo già vinta, ora tocca agli sportivi". Così il direttore generale Rai, Mario Orfeo, durante la presentazione del palinsesto per l'Olimpiade di PyeongChang in corso al Salone d'Onore del Coni. Da giovedì 8 a domenica 25 febbraio, giorno della cerimonia di chiusura dei Giochi, Rai2 e RaiSport+Hd trasmetteranno oltre 110 ore di programmazione dedicata, nel cuore della notte e in replica nelle prime ore del mattino, tra telecronache, sintesi, servizi speciali e tg olimpici.