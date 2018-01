'Candidato unico sarebbe di buonsenso'

ROMA, 10 GEN - "Noi assistiamo a quanto sta avvenendo, se si trova una condivisione su una persona con il maggior consenso possibile io ne sono molto felice e anche il calcio lo dovrebbe essere. Sarebbe una cosa di buonsenso". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dice la sua sugli sviluppi del calcio italiano in vista delle elezioni in Figc del 29 gennaio. Una road map che oggi vede la Lega di Serie A chiamata a mandare un segnale sul nome di un suo possibile candidato: "Del calcio non mi sento più di aggiungere altro e di questo non sono affatto contento, quello che avevo immaginato si sta verificando", ha aggiunto Malagò a margine della presentazione del palinsesto Rai delle prossime olimpiadi invernali di PyeongChang 2018.