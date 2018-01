MILANO Figc:Tommasi,Costacurta? Sono favorevole 10/01/2018 - 14:30

Doveroso coinvolgere in consiglio ex azzurri come Totti e Buffon

MILANO, 10 GEN - ''Costacurta presidente della Figc? Se si riuscisse a convergere su un nome unitario, esterno all'attuale consiglio federale, sono il primo a convergere. Se si trattasse di un ex calciatore, è inutile chiedercelo, credo che sia quello che ci vuole'': lo dice il presidente dell'Aic Damiano Tommasi a margine della presentazione della nuova collezione Panini. L'obiettivo di Tommasi, candidato alla presidenza, è di coinvolgere anche ex azzurri come Totti e Buffon: ''Penso sia doveroso, nessuno può esimersi. Riportiamo al centro il progetto sportivo''.