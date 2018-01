Pianigiani, con il Cska serve coraggio

MILANO, 10 GEN - Nuovo impegno proibitivo per l'Olimpia Milano (4-12) in Eurolega: dopo la brutta sconfitta al Pireo contro l'Olympiacos, domani sera la squadra di Pianigiani ospita al Forum il Cska Mosca (12-4) che con i greci condivide la vetta della classifica. ''Serviranno sacrificio e coraggio - la ricetta di Pianigiani - per restare incollati a loro fino alla fine. Sono la miglior squadra di Eurolega, come talento complessivo e varietà di opzioni''. Mosca arriva a Milano dopo due sconfitte consecutive: settimana scorsa contro il Barcellona in Eurolega e nel weekend in campionato contro la Lokomotiv Kuban. ''È un fatto - aggiunge Pianigiani - molto raro per loro, non succede quasi mai, il che significa che saranno più cattivi, determinati del solito e desiderosi di mandare un messaggio''. L'Ax Milano conta di recuperare Gudaitis che ha smaltito i postumi di una brutta influenza.