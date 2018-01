'Di Biagio guidi Italia in amichevoli'

MILANO, 10 GEN - "E' giusto che in questo momento ci stia lavorando Gigi Di Biagio anche perché alle porte c'è l'impegno delle qualificazioni agli Europei. In questo momento credo che sia giusto andare avanti con le risorse che ha oggi il club Italia e con lo staff che sta seguendo Gigi Di Biagio". Il presidente dell'Aic Damiano Tommasi, a margine della presentazione della nuova collezione Panini, annuncia che ad allenare l'Italia nelle due amichevoli contro Inghilterra e Argentina in primavera sarà l'attuale tecnico dell'Under 21 Gigi Di Biagio.